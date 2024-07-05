台股收盤》金融、中小型股逆揚 指數漲34點收23522點

金融、中小型股逆揚，指數漲34點收23522點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（4日）在台積電登1005元天價，指數大漲350點登23522點新高，台股今開盤小漲9.48點，以23532點開出，在台積電、力旺、聯發科等高價股續攻，指數一度漲逾百點，觸及23628點新高，不過，隨著高價股翻黑，航運、塑化、重電等賣單出籠，加上台積電只要漲跌1檔對指數的影響就達40點，指數陷入平盤上下震盪，終場在台積電力守平盤，加上金融股續揚下，終場指數漲34.06點，收23556.59點，成交量4831億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電以平盤1005元作收，成交額198.57億元，排名第1；中興電漲2元，收203元，成交額117.53億元，排名第2；矽統漲4.5元，收63.9元，成交額93.93億元，排名第3；鴻海以平盤214.5元作收，成交額91.65億元，排名第4；聯發科跌25元，收1350元，成交額86.35億元，排名第5。

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一詮漲5.5元，收143.5元，成交額72.08億元，排名第6；世芯-KY跌90元，收2525元，成交額70.45億元，排名第7；聯鈞漲2.5元，收143.5元，成交額66.67億元，排名第8；華城跌79元，收936元，成交額66.01億元，排名第9；昇陽半導體以漲停121.5元作收，成交額64.78億元，排名第10。

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