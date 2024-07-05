市場關注非農數據 黃金徘徊兩週高點附近

週四（4日）現貨黃金報每盎司2357.37美元；黃金期貨下跌0.2%，報每盎司2365.80美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕疲軟的美國經濟數據激發最早在9月降息的希望，目前交易員將焦點轉向非農就業數據，週四（4日）金價徘徊兩週高點附近，現貨黃金報每盎司2357.37美元，週三價格觸及6月21日以來最高水準；黃金期貨下跌0.2%，報每盎司2365.80美元。

《路透》報導，週三疲軟的服務業報告和ADP就業報告，顯示出美國經濟放緩。Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian表示：「看來降息很有可能在第3季末或第4季初的某個時間發生，這會使得黃金比其他如債券之類的更有吸引力。」

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Alex Ebkarian表示：「從長遠來看，我們可以看到，美國實施的制裁促使許多央行和其他政府轉向黃金，是為了消除違約風險。」

目前交易員關注週五將公布的美國非農就業數據。丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（ Ole Hansen）表示，市場預計上月創造的就業機會將減弱。

奧勒漢森指出：「隨著工資壓力的預期緩解，如果這些數字得到證實，貴金屬市場可能會有積極反應。」

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