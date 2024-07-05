日本時隔20年首換新鈔！矢板明夫深度解密 曝光萬圓鈔民間傳說

日本於7月3日正式發行新版日圓紙鈔，有10000日圓、5000日圓及1000日圓3種面額。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行今年7月3日起，正式發行新版1000圓、5000圓、10000圓日幣紙鈔，成為自2004年以來，日本時隔20年再次更新紙鈔設計。而此次新鈔上的頭像改為3位19世紀至20世紀初的智識與文化巨擘，日本資深媒體人矢板明夫表示，此次在日本紙幣上登場的，沒有軍人、也沒有政客，都是為人類文明進步做出貢獻的人物，而10000日圓頭像從福澤諭吉換成澀澤榮一，有一說是希望能透過紙幣上的頭像來激勵社會。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專上表示，日本基本上每隔一段時間都會發行新的紙幣。主要的目的是使用最新的印刷技術，杜絕假鈔流行。

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他指出，10000日圓上的頭像，由思想家、慶應大學創辦人福澤諭吉，換成明治時代企業家澀澤榮一；5000日圓上的頭像，由女性作家樋口一葉，換成女性教育家津田梅子；1000日圓日幣上的頭像，由醫學家野口英世，換成醫學家北里柴三郎。

矢板明夫表示，福澤諭吉頭像的10000日圓，是1984年登場的，已使用40年，因此這次變成了比他小5歲的澀澤榮一。他寫道，有人說福澤諭吉被印上紙幣的時候，日本經濟非常好，但社會上思想空虛，所以請出了這位思想家，而現在日本的經濟較差，因此請出1位企業家，希望能透過紙幣上的頭像來激勵社會，「聽起來好像有一點道理」。

矢板明夫也分別對3新鈔上的人物進行介紹：

一萬円：澀澤榮一被稱為「日本資本主義之父」，在幕末期間侍奉第15代將軍德川慶喜。明治維新後在政府中任職。之後，創立日本第1家銀行「第一國立銀行」、現在的三菱東京日聯銀行，並參與了超過500家企業的創立。

五千円：津田梅子是明治政府派往歐美的「岩倉使節團」中首位女性留學生。矢板明夫表示，津田梅子於1900年創立日本第1所私立女子高等教育機構「女子英學塾」、現在的津田塾大學，一生致力於提高女性地位和尊重女性個性的教育。

一千円：北里柴三郎為治療傳染病發展做出了卓越的貢獻，被稱為「現代日本醫學之父」。矢板明夫指出，北里柴三郎曾留學德國，並師從細菌學家柯霍，首次在世界上培養出破傷風菌，開發出治療方法。

他返回日本後，持續從事傳染病預防和細菌學研究，於1894年前往香港調查鼠疫病原體，發現了鼠疫菌。北里柴三郎還創立了北里研究所（北里大學前身），並積極支持創立慶應大學醫學部。

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