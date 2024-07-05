7月黑馬股不是輝達！小摩欽點3明牌 AI唯一入榜是博通

小摩欽點7月3明牌股，AI唯一入榜是博通（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數6月上漲3.5%，創歷史新高，並創下8年連7個月上漲紀錄，時序進入下半年，摩根大通欽點博通、AT&T與第一公民銀行3檔股票，有機會跑贏大盤的黑馬股。

今年來漲勢亮眼的美股，隨著時序進入下半年，小摩針對個股增長、收入、價值等策略，重新選出具有潛力的股票，並欽點3檔股票，在7月會優於大盤的黑馬股。

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CNBC報導，本月唯一1檔AI股，則是半導體製造商博通（Broadcom），分析師Harlan Sur將其目標價喊到2000美元，離目前1729.22美元，尚有15.65%的上漲空間。

另傑富瑞（Jefferies）上個月重申了對摩根大通的買入評級，從而呼應了摩根大通的看漲情緒；而美國銀行也將目標價從2000美元上調至2150美元，稱博通是是首選之一。

美國銀行分析師Vivek Arya上週在報導指出，博通多樣化的增長驅動力、備受推崇的管理團隊，以及資本增值、股息增長和高於市場收益的獨特記錄，可以證明溢價倍數是合理的。

博通目前的股價，離美銀2150美元目標價，尚有24.33%。

至於被新納入名的電信巨頭AT&T，主要是鑒於AT&T基本面改善和EBITDA/FCF增長，與同行相比，存在不必要的折扣，將其目標價調至21美元。

今年來至7月3日，漲8.29%，股價來到18.68美元，離目標價21美元，尚有12.41%。

另First Citizens BancShares（第一公民銀行）也納入首選名單中，主要是看好未來會有更大的上漲空間。

小摩指出，第一公民銀行在2024年展望和強勁的資產負債表，可能會推動該股走高。摩根大通表示，一旦聯準會開始降息，第一公民可能會受益於新1輪的風險資本投資浪潮，以及退出和首次公開募股市場的重新開放。

小摩進一步指出，由於第一公民股價低於2025年收益的8倍，從長遠來看，第一公民仍然是我們的首選，First Citizens 股價今年上漲了19.27%，報1716.1美元，離2400美元的目標價，意味著尚有約4成的上漲空間。

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