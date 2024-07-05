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暑假飛日本入境塞爆、至少排2小時！旅日達人給5建議應對

2024/07/05 08:48

不少人在網上分享，成田、羽田、關西機場等日本主要機場，在暑假期間，入境通關人滿為患。成田機場示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕暑假出遊旺季來臨，不少人在網上分享，成田、羽田、關西機場等日本主要機場，入境通關服務人滿為患，在熱門時段幾乎就是2小時起跳，如果「卡關」太久，旅客第一天的行程恐怕就得重新安排。對此，旅日達人林氏璧透過臉書《日本自助旅遊中毒者》發文，給出5個建議，提醒如果真的確定要排隊很久，記得先上個廁所準備長期抗戰。

林氏璧給出的首個建議，是如果允許的話，別搭晚上入境日本的航班，因為以成田機場為例，大眾交通工具的末班車大概是在晚上11點，所以晚上7點後降落的航班，可能就得小心了。

其次，是Visit Japan Web的QRcode請務必準備好， 一家人每個人都要有一個， 小孩也一樣，同行家人可以用同一個帳號生成。再來，海關申報可以在飛機上索取紙本，把紙本也填好， 到時見機行事，看走QRcode或紙本通道哪邊比較快。

林氏璧說，如果真的是搭晚上班機，又怕趕不上大眾交通工具的話，可以考慮訂機場接送，因為司機會等候，或是乾脆第一天就住在機場，甚至機場附近的旅館。

林氏璧表示，如果下機後看到通關人潮眾多，確定要排隊很久，那就記得先上個廁所準備長期抗戰。

不少網友在底下留言，分享最近入境狀況，有人稱：「7/4，19：50到成田，22：15才拿到行李」、「6/26 日航成田晚上8點多到，等入關前後約2小時」、「7/3 成田一航快中午抵達，入關排了約1.5小時左右，幸好有先去廁所再排隊」。

但也有一些人入境狀況較為快速，表示：「家人6/30，10:00飛成田機場T2，飛機14:10落地，14:55拿到行李。」、「7/2華航，成田二航，19:00下飛機，搭到20:04的車」、「紅眼班機的通關蠻迅速的」。

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