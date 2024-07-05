最想移民過去的10大國家！加拿大奪冠、亞洲僅「這國」入榜

全球10大移民熱門國家揭曉，加拿大獲得冠軍。圖為加拿大魁北克的貝克湖（Baker Lake）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管不少人都想要移民到美國，美國的移民數量也不斷飆升，不過一項調查發現，美國北方的鄰國「加拿大」，才是大多數人想要移民的國家，英國國際搬家服務業者「1st Move International」分析了Google搜尋數據，了解人們尋求移民的目的地，得出加拿大居於榜首，而日本則是前10大國家中，唯一的亞洲國家。

《紐約郵報》報導，調查發現，加拿大的搜尋量超過152萬次，是人們最有興趣移民的國家，1st Move International表示，考慮到加拿大令人驚嘆的自然美景和高生活水準，這也許並不奇怪。

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第2名是澳洲，搜尋量逾136萬次，報導稱，有鑑於澳洲溫暖的氣候、人民友善，以及世界一流的教育和公共醫療保健系統，移民到澳洲似乎令人欣羨。紐西蘭位居第3，搜尋量逾115萬次。

再來依序是西班牙、英國、葡萄牙、日本、德國、法國、瑞士。

雖然美國沒有上榜，但其他因高生活水準的國家也同樣被排除，如北歐的瑞典、挪威、丹麥和芬蘭等國，理由可能是這些國家的冬天漫長且嚴酷。

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