台積電晉升千金股 張忠謀最好生日禮物

台積電（2330）創辦人張忠謀將於7月10日過93歲大壽，台積電在7月4日股價站上一千元，是給他最佳的生日禮物。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨站上千元大關，以1005元收盤寫下新天價，市值破26兆元，也帶動台股歷史新高；7月10日是台積電創辦人張忠謀93歲生日，這無疑是送給他最好的生日大禮，展現台積電價值，如果以他退休前持有台積電12萬5137張，一股都未賣的話，持股價值大增971.06億元，總市值達1257.62億元。

台積電ADR週三以182.49美元作收，上漲6.79美元、漲幅3.86％，創收盤新高價；台積電股價昨衝破千元大關，盤中最高攻達1010元天價，最後以1005元作收，也創收盤新高價。

請繼續往下閱讀...

台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日股東會後正式退休，當日收盤價為229元，若他退休一股都未賣的話，以今昨收盤價計算，持股價值大增971.06億元，總市值為1257.62億元。

甫退休的前台積電董事長劉德音，退休前持有1萬2913張台積電股票，昨市值達129.77億元；新任台積電董事長魏哲家持有6393張自家股票，市值也有64.24億元之多；台積電董事曾繁城，持有2.94萬張台積電股票，市值高達296.2億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法