富邦金每股2.5元現金股利 7/19除息、8/21發放

富邦金控今日公告，7月19日為現金股利除息交易日，8月21日為現金股利發放日。（資料照，圖為富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今日公告，7月19日為現金股利除息交易日，7月27日為現金股利除息基準日，8月21日為現金股利發放日。富邦金今年擬配發普通股每股現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。

富邦金控表示，2023年度現金股利包括普通股每股現金股利2.5元、甲種特別股現金股利每股約2.66093836元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於8月21日發放。

請繼續往下閱讀...

富邦金控在6月14日股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元。

富邦金說明，股票股利部分，因6月14日股東常會同步通過補選獨立董事選舉案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後，訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控2023年稅後淨利為660.17億元，每股盈餘4.8元，為金控業獲利雙冠王，並連續15年榮登金控每股盈餘獲利王。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法