百年布莊「錦源興」用印花布展現傳產精神與骨氣 小7找上門合作

錦源興的新一代接班人楊子興，他設計的印花想傳達好多事，想告訴大家一些關於台灣的記憶，還有傳統產業的精神。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕日治時期在台南創立的布莊「錦源興」曾有段風光歲月，接班人楊子興4年前回故鄉接棒，用自己擅長的設計與行銷力拚轉型，把台灣常見的烏魚子、藍白拖、珍奶設計成印花布，重新製作成托特包等布製品。今年他們的商品讓統一超商看見商機，找上門合作，楊子興說，想用印花布讓大家看見傳產的精神與骨氣。

錦源興布莊在1923年成立，創辦人張相先生在神農街創業，從一間平房開始，進口日本布料染整，一步一腳印成為當代的布料供應商，但受到紡織、成衣業興起，消費者買布做新衣的消費型態轉變，讓布莊事業漸漸式微。

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今年40歲的楊子興是張相的曾外孫，他原本在台中從事設計相關工作，後來也創辦設計公司，2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，他回故鄉時得知錦源興沒人接手，而且買布的人越來越少，他才想用自己擅長的方式，用文創替傳產加值。

錦源興布莊重新設計的印花布，製作成各種托特包。（記者王捷攝）

錦源興布莊藏在中正路的小巷子裡，過去是台南的蛋黃區、寸土寸金，因此有這種稀有的「三坪透天厝」。（記者王捷攝）

於是，年菜、伴手禮常見的烏魚子，成了錦源興的招牌印花布；還有紅色的塑膠椅、鐵捲門，舊公寓大門外常見的門鈴，都被楊子興重新設計成印花布，非常有台灣味。楊子興說，好的設計產品要兼顧實用性、價格親民，所以把這些印花布設計成托特包、背包也有襪子等民生布製用品，同時也考慮到價格。

錦源興布莊也有異業結盟，布莊附近、名導李安常光顧的「年繡花鞋」，雖然有李安加持，但也是苦苦經營，楊子興鼓勵顧客在店內選布，到「年繡花鞋」去做一雙屬於自己的功夫鞋；在製作手拿包時，楊子興意外得知傳產工廠外移，許多家庭代工失業，他找到這個「代工媽媽團」，請她們來幫錦源興的產品代工，他相信同業互相幫忙，可以創造出更多能量。

今年，錦源興的產品被統一超商看見，未來將在特定門市販售文創產品，楊子興說，未來他會繼續設計印花，傳遞他印象中的台灣味，雖然南部的文創市場不大，但他希望這些印花讓大家看見傳產的精神。

錦源興與年繡花鞋合作，製作的功夫鞋，是用錦源興的招牌烏魚子印花布製作。（記者王捷攝）

年繡花鞋是名導李安常光顧的鞋店。（記者王捷攝）

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