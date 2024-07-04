下半年最具漲勢金屬！分析師看好銅

分析師認為，銅是下半年最具看漲潛力的基本金屬。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕業者和分析師本週表示，由於原物料供應持續緊張、中國需求改善等因素助攻，銅是下半年最具看漲潛力的基本金屬。

外媒《Hellenic Shipping News》報導，倫敦金屬交易所（LME）的三個月期銅在5月20日創下每噸1萬1104.5美元的歷史新高，原因是投機基金大量湧入銅市做多，押注綠色能源轉型以及AI產業提振銅需求。

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不過，隨著多頭獲利了結，倫銅已經下跌13.6個百分點，而金屬消費大國-中國的需求尚未出現強勁訊號，以致上週五倫銅徘徊在每噸9600美元下方。

有關下半年金屬走勢，倫敦金屬交易所在6月底所主辦的研討會上，有51%的與會者認為銅是今年下半年上漲潛力最大的金屬，其次是鋁和鎳，各佔16%。

外界研判，精礦供應持續緊張，冶煉廠預計減產，對銅價上漲提供支撐。上海有色金屬倫敦辦事處分析師王彥臣（Wang Yanchen，音譯）表示，到2025年，銅精礦和銅礦市場可能出現約50萬噸的短缺，高於2024年預計的缺口20萬噸。

花旗研究汎亞金屬與礦業聯席主管Jack Shang 說，花旗預測銅價將在第三季前落在9500美元左右，並可能在年底至明年第一季左右達到1萬2000美元。

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