凱基00915第4度更換成分股 增刪17檔個股1次看

凱基00915第4度更換成分股。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）今（4）日進行掛牌後第4次換股，本次共替換17檔成分股，包括13檔電子股、1檔食品股、2檔鋼鐵股，以及1檔其他類股；新增的17檔成分股，則橫跨3檔營建、1檔鋼鐵、3檔金控、電子上游的IC、半導體設備次產業、中游的電子通路、連接器次產業、下游的電信次產業，調整後成分股總數維持30檔不變。

凱基投信引用晨星數據指出，今年以來至6月底，00915淨值報酬上漲28.64%，近3個月淨值上漲9.71%，近6個月淨值成長28.64%，近1年淨值報酬率65.90%，成立以來淨值報酬達109.34%，無論短中長期淨值績效，均在指數股票型ETF中名列前茅。

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本周金融類股在外資大舉加碼下漲勢強勁，4個交易日指數上漲70點，本次3檔獲選加入00915的金控股，開發金（2883）、兆豐金（2886）投信連2日買超，國泰金（2882）也在3日獲投信加碼2萬4700張，激勵股價紛創新高。

此外，此次也增加3檔營業股，包括國產（2504）、冠德（2520）、華固（2548）；百貨股潤泰全（2915）；其他傳產股中租-KY（5871）、裕融（9941）、寶成（9904）。

凱基投信指出，此次00915根據篩選機制更換17檔成分股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。

成分股更新後，觀察產業分布，電子股比重達44%，與換股前約66%明顯下滑，次產業分布更為分散；傳產權重從約10%提高至29%，主要集中在營建與其他類股；金融股比重由換股前的24%略微上升到27%。

凱基投信表示，總計換股後前10大成份股權重達76%，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成份股配置適度反應資金輪動。

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