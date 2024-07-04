北京公布懲治台獨意見 路透：在中外企準備撤離台籍員工

中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固分子」的22條意見。外媒披露，一些國外公司正在考慮將台灣籍員工撤出中國。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固分子」的22條意見，包含建立台獨組織，透過公投，改變台灣屬於中國事實等行為，最重可判處死刑 。《路透》報導，一些國外公司正在考慮將台灣籍員工撤出中國。

知情人士透露，這些措施已導致一些台灣籍外派人員和在中營運的跨國企業，爭先恐後地評估自己的法律風險。這些知情人士包括1名律師和2名了解討論情況的高管。

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博欽（Perkins Coie）律師事務所北京合夥人齊瑪曼（James Zimmerman）表示，有幾家公司來找我們評估它們員工面臨的風險。但基於保密原因，他拒絕透露公司的名稱或所屬產業。

齊瑪曼說：「這些公司仍然擔心可能存在一些灰色地帶，例如善意的社群媒體發文或在台灣選舉中投票給特定政黨或候選人，是否可能被解釋為參與支持獨立的活動」。

根據台灣政府最新統計，截至2022年為止，有將近17.7萬名台灣人在中國工作。許多在中營運的外國跨國公司僱用台灣人，主要因為他們擁有語言和文化熟悉度等優勢。

還有更多台灣人是為在中經營的無數台灣公司工作。根據台灣政府估計，自1991 年以來，這些台灣公司對中國的投資已超過2000 億美元，幫助推動了中國的經濟成長，成為世界第二大經濟體。

2位企業高管表示，一些在中經營的外國公司已經與員工舉行了安全會議。另1消息人士說，一些在中國工作的台灣人已經收到並接受撤出中國的選項。

大西洋理事會全球中國中心研究員宋文迪表示，這些指導方針將迫使外國公司要麼完全撤出業務，以留住台灣人才，要麼停止僱用台灣人才，這將意味著「在中國工作或生活的台灣人會更少，從而使北京試圖贏得台灣民心和思想的努力變得更加困難」。

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