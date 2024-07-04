名師解盤》容逸燊：台股盤面題材多 資金往低價股卡位

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總容逸燊

台股再創新高，台積電已經站上千元，收在1005元。台積電站上千元之後，將會造成指數更明顯跳動，台積電每漲1檔，將會造成台股45點至46點的漲幅。

昨天晚上最為強勢的美國科技股，特斯拉連續拉出7根長紅棒，擺脫下降壓力，輝達也大漲4%，帶動台積電ADR大漲，7月4日美股休市，預期外資將會回補台積電。

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我們可以注意到昨天外資回補非常多的金融股，由於很多電子股都在高價，外資不見得會大舉回補比較偏高價的電子類股，中低價或低基期產業未來若外資要翻多台股的話，這些族群比較有機會。

台積電今日大漲也帶動供應鏈相關股票，如比較低價的盟立等都拉出漲停，預估台積電法說會可能會調升資本支出，最高來到370-390億美元，設備股先行反應，今天台積電股價碰千元關卡，要注意短線若往上攻，7/18之前就已經從千元往上邁進，要小心短線在法說過後恐出現利多出盡疑慮。

長期來說，台灣半導體產業受惠AI需求，中長線偏多格局，伺服器或者高階製程相關供應鏈，這些是外資未來可能回頭著墨的股票。

另外，儲能類股今日表現也不錯，指標華城也站上千元關卡，雲豹能源及士電等，漲幅也達到3%以上，所以台股盤面非常多題材，IP股世芯也從低檔翻揚，今天漲了5.8%，矽統拉出漲停，這些中低價類股最近比較受到市場青睞，尤其今天漲停個股大都是百元以下，中低價股居多，資金明顯往低價類股卡位，美股也是一樣，值得大家留意。

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