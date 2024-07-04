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基米:再生醫療業者未來1、2年進入瘋狂建廠期 訂單能見度高

2024/07/04 18:29

基米總經理江俊奇。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內基因定序領導廠商基龍米克斯生技（簡稱基米，股票代碼：4195）總經理江俊奇今（4）日表示，基米深化科研、臨床檢測、CDMO三大領域，目前訂單能見度高，下半年營運將優於上半年。

江俊奇進一步表示，衛福部今年5月初正式提供癌症病患次世代基因檢測（NGS）健保補助，由於執行單位必須是衛福部列冊登錄的精準醫療分子檢測實驗室（LDTs），帶動國內NGS服務二大市場商機興起，一是LDTs實驗室建置與NGS設備等需求；二是促使高階基因檢測需求也同步增加。

基米目前已取得並開始提供2項LDTs列冊服務（SMA 與 X 染色體脆折症），今年初再提出5項LDTs 申請案，包含癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等，積極布局高階基因檢測市場。

此外，基米今年獨家引進國際領導品牌Thermo Fisher的實驗室系列（LPD）部分產品，如低溫與超低溫冷凍庫、無菌操作台、CO2培養箱以及生物安全櫃（BSC）等，都是提供客戶建置LDTs實驗室所需的相關設備與試劑耗材。

因應再生醫療雙法的通過，激勵CDMO及GMP廠需求增加，江俊奇預期，未來一兩年將進入業者瘋狂建廠時期，帶動LPD產品線的訂單成長快速，基米將可受惠，由於海運問題，部分訂單將遞延至下半年出貨，在市場需求殷切下，下半年營運將比上半年好。

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