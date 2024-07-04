閎康6月營收4.35億元 歷史次高

閎康董事長謝詠芬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）公布6月營收為新台幣4.35億元，年增5.97%，月增3.23%，為歷史次高，第二季營收為12.69億元，季增5.22%；營運動能主要來自日本實驗室貢獻及材料分析（MA）需求帶動。

半導體業已成地緣政治戰略產業，日本政府欲重振日本在全球半導體的領先地位，撥出高達2兆日元的預算，支持晶圓代工和記憶體等國際大廠在日本設廠，台灣晶圓代工龍頭台積電於2月宣佈將興建熊本二廠，目標2027年底開始營運。

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閎康表示，公司於2019年設立首座日本實驗室，2023年在熊本設立日本第二實驗室，日本實驗室自設立以來，連年繳出高於公司平均的業績增長。隨著AI應用的興起，日本客戶有許多AI晶片開發案，閎康MA、先進製程檢測相關需求大增，日本實驗室目前資本支出以MA為主，預估今年營收有一半以上都在MA。

為掌握AI帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康決定將今年的資本支出提升至12億元至14億元；資金除了用於擴展和升級名古屋、熊本實驗室檢測設備和實驗室設施之外，並規劃設立位於北海道的第三實驗室，預計於2025年第一季開幕並開始貢獻營收。

閎康強調，有別於同業因資本支出增加而導致虧損，閎康將審慎運用營運資金，進行高效益的全球布局和設備擴增，這些措施不僅提升公司在市場中的競爭力，還帶動穩定的營收和獲利增長。

閎康2023年營收新台幣48.09億元，年增21%，稅後淨利6.86億元，年增9.38%、每股稅後盈餘10.81元，年增6.82%，營收、獲利雙創歷年新高​。今年上半年閎康累計營收達24.74億元，年增5.07%，技術領先及全球化布局，帶動營收續成長，閎康有信心在2024年加大資本支出，以提升全球實驗室網絡，進一步增強在全球市場的競爭力。

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