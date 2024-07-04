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十銓6月營收27.96億元創新高 Q2季增近2.5倍

2024/07/04 17:56

十銓6月營收創新高（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓科技（4967）公佈6月營收達27.96億元，月增6.02％、年增49.07%，創單月營收歷史新高；第二季營收達74.77億元，季增近2.5倍；上半年累計營收為104.71億元，年增44.93%，也創歷年同期新高。

十銓表示，6月營收創新高，主要受惠B2B 專案及AI PC熱潮帶動PC、NB需求，資料中心和伺服器需求持續發酵，整體營運動能持續強勁。十銓 T-FORCE 產品線 DDR5銷量已超過DRAM產品總銷售5成，技術層面主攻高階記憶體產品，無論在AI，電競及工控應用下，十銓均已取得市場先機，營運表現可期。

十銓指出，AI基礎建設與邊緣運算技術發展持續成長，展望2024下半年及2025年市況，記憶體原廠在AI伺服器與傳統伺服器巿場應仍會持續漲價，但第三季在零售通路的需求應為持平的狀態，DDR4預計會維持在現有價位，DDR5因原廠供給量不足，價格仍會持續微幅上揚，消費級人工智慧應用將會於今年第四季後，隨著 AI PC/NB/Mobile 的陸續推出，預計屆時將帶動終端需求上揚。

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