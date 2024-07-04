央行即日起簡化銀行及外匯券商受理結匯程序

央行宣布簡化銀行及外匯券商受理結匯程序（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為簡化銀行業與外匯證券商受理結匯作業、配合金管會規定修正，以及因應上櫃指數股票型基金（ETF）雙幣交易業務開放，中央銀行修改「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，7月4日起生效。

央行官員說明，過去銀行業受理客戶結匯申報案件，要查客戶的工商登記，做完結匯交易後，也需要留存文件，但近年金管會再洗錢防制相關法規已有完善規範，央行認為適用同一套標準即可，因此修正應注意事項、簡化作業流程。

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同時也簡化僑外資及中資貸款投資還本付息的結匯規定，得僅憑經濟部或科學園區管理局審定貸款投資文件辦理，無須檢附央行外匯局的外債登記證明文件。

外商及中資在台分公司盈餘匯回的結匯文件，也由最近一年度的年度財務報表，改為最近一期財務報表，以增加廠商辦理盈餘匯回時點的彈性。比照其他地區匯款規定，銀行業受理無須經法令許可且未涉及新台幣結匯的中國地區匯出入匯款，亦無需確認相關證明文件。

另外，因應開放上櫃ETF雙幣交易業務，衍生代結匯的需求，央行也配合放寬。

央行官員指出，新規上路後，不只銀行、證券商可以簡化作業，國內企業辦理相關業務也會更有效率，具有正面效益。

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