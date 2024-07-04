歇腳亭創「UG樂己」品牌重返台灣手搖茶市場 1年要開百家

以「歇腳亭」手搖茶聞名的聯發國際（2756）今天開出新品牌「UG樂己」，重返台灣手搖飲市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「歇腳亭」手搖茶聞名的聯發國際（2756）今天開出新品牌「UG樂己」，重返台灣手搖飲市場，導入AI智能茶飲機，目標1年內要在全台開出100店。

「UG樂己」以時尚美學結合生活品味打造綠飲時尚，瞄準P世代，首度導入AI智能茶飲機，下單後約7秒即可擁有主打商品「三窨十五茉」，首家店落腳台北忠孝敦化商圈。

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聯發國際董事長鄭凱隆表示，聯發國際目前已在全球開出500家「Sharetea歇腳亭」，將透過新品牌創造第2條成長曲線，「UG樂己」，「UG」近期將緊鑼密鼓在台北市各大鬧區開展10間店。

「UG樂己」目標1年內在台灣開出100間店、3年在海外開出500家，同時藉由集團海外資源平台，大量拓展UG至全球重點地區，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡、馬來西亞等12個國家、超過50個國際市場，期望5年內在全球開出1000間店。

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