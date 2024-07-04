樺漢營運超旺 多項業績創紀錄

工業電腦樺漢6月營收126.69億。圖為樺漢董事長朱復銓。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦樺漢（6414）6月營收126.69億元，月增0.3%、年增24.9%，為歷史單月次高、同期新高；第2季營收366.8億元，季增12.1%、年增26.6%，創歷年同期新高；今年前6個月營收累計為693.97億元、年增20.79%，同寫歷史新猷。

樺漢表示，集團的AI技術應用在自有平台「ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）」的軟硬雲整合產品線，現持續在全球各地市場開花結果，在手訂單能見度長達5年，可望長期挹注業績表現。

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樺漢指出，來自歐洲的智慧城市、醫療、交通、軍工4大市場領域客戶，不斷帶動鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案等業績動能，同時放大減少碳排的成效，落實集團ESG永續發展理念。

樺漢上月17日攜手同為鴻家軍的日本夏普（SHARP）簽訂戰略合作備忘錄，鎖定台灣、日本、東南亞等亞太地區開創新商業模式，齊步搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域的資訊科技（IT）、營運科技（OT）服務，以及智慧物聯網（AIoT）、ESG等市場。

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