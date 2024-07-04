租屋電費新制7/15上路 房東不得收超過電費單當期每度平均電價

內政部次長董建宏表示，行政院已於昨日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計於7月15日正式生效上路。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕為保障國人租屋權益，促進租屋電費計收公平合理及電費資訊透明，租屋電費新制將於7月15日上路。內政部地政司司長王成機今（4）日說明，未來租屋必須「以用電度數計費」；若不是以用電度數計費，收取的電費不得超過電費單每期電費總額；公共設施電費若未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取。

王成機於內政部部務會報會後記者會說明租屋電費新制重點，包含「以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價」、「非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單每期電費總額」、「公共設施電費未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取」，與「房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊」。

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內政部次長董建宏表示，行政院已於昨日核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，內政部目前正辦理公告作業，預計於7月15日正式生效上路。王成機補充，15日起簽訂的新約即適用此規定，不溯及既往，但若房客、房東雙方同意，也可以改為適用此規定。

董建宏強調，住宅租賃契約全面適用消保法，租屋電費新制上路後所訂租約，房東如違反規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰緩；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰，提醒房東勿以身試法。

董建宏表示，為利租賃雙方可以在市售各通路購得新版住宅租賃契約書使用，除請地政司儘速邀集坊間銷售租約的通路商及印刷商，協調舊版契約書下架、新版契約書印製及上架作業外，也提醒民眾簽訂租賃契約時，宜善用內政部新版的租賃契約，簽約前務必詳閱契約書內容，以確保自身權益。

內政部公布租屋電費新制。（內政部提供）

內政部公布租屋電費新制。（內政部提供）

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