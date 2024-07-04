外資回頭！新台幣勁揚1.52角 結束連3黑

新台幣勁揚1.52角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美經濟數據表現不佳，增強聯準會降息預期，美債殖利率與美元同步下滑，激勵台北股匯雙漲，其中，台積電衝破千元天價帶動台股雙雙創史上新高紀錄；新台幣兌美元匯率受惠於外資回頭一舉升破32.5元關卡，最後收在32.48元，勁揚1.52角，成交金額13.72億美元。

台股今日大漲350.1點，收在23522.53點，三大法人同步買超，合計買超414.64億元，外資擴大買超362.21億元。

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外資熱錢大舉回頭也推升新台幣匯價狂飆，盤中最高升抵32.46元，匯價終止連3黑。主要亞幣除人民幣稍弱外，日圓、韓元均有強勁反彈。其中，日圓兌美元從逼近162價位回升至161.139。

根據央行公布4點匯價美元指數今日回跌0.38%，韓元狂升0.56%、台幣勁揚0.47%、日圓大漲0.31%、新幣升值0.3%、人民幣小升0.04%。

美國周三公布初領就業金人數增加，且ADP就業報告顯示民間就業人數增加情況不如預期，連3個月下滑，加上6月ISM非製造業指數大幅下滑至50以下，轉為緊縮，諸多數據表現不甚理想，強化聯準會今年稍晚降息預期，美債殖利率與美元下滑，激勵美科技股大漲，台積電在ADR大漲逾3%下，一早登上千元天價，助攻台股續寫歷史新高。

由於7月4日逢美國國慶，股匯休市一日，可以預期明日台北股匯將走自己的路。匯銀主管表示，美國總統大選變數仍在，不過目前市場更關注的是本週五將公布的非農就業報告數據好壞，通膨與就業為聯準會貨幣決策最重視兩項指標，日前Fed主席鮑爾表示通膨已取得進展，但仍需更多信心支持降息決定，一但美國就業也出現較大降溫，美國9月降息機率將再攀升。

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