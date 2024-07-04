群電第2季營收年減4％ 目標第3季恢復年增

電源供應器廠群光電能6月營收33.07億元。（圖取自群電官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群光電能（6412）6月營收33.07億元，月增10.9%、年減0.5%，創下今年單月新高；第2季營收88.98億元，季增10.6%、年減4%；2024上半年營收累計達169.4億元、年減3.5%，營運團隊目標第3季營收恢復年增趨勢。

群電表示，6月旗下全產品線需求回溫，營收較5月成長主要是受惠於AI筆電持續放量，以及教育筆電標案挹注，且還有遊戲機電源新品出貨助攻，儘管整體第2季仍受到客戶庫存影響，加上去年基期較高，不過由於產品組合優化，匯率方面也相對有利，單季獲利有機會呈現面對面成長。

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群電指出，第3季、第4季將成為全年業績成長的關鍵時期，主因高階筆電、AI伺服器、和遊戲機電源新品陸續受到拉貨，加上智慧整合平台的營收認列時間點集中在下半年，此外，儘管旗下電競筆電在中國6月購物潮中表現平淡，但仍看好搭載輝達（NVIDIA）RTX50系列顯卡的新筆電可望刺激2025上半年的市場需求。

群電預估，未來新的高階電競筆電的電源瓦特數將提升30W至50W，旗下繼去年量產360W的電競筆電電源之後，今年第3季量產的新品瓦特數上看490W，有助於提升產品平均價格，而在AI伺服器電源方面，現主要聚焦佈局3kW至8kW的產品，下一代主流新品的瓦數預計高達8kW至10KW。

群電現已量產3kW至4kW的產品，目標下半年完成開發5.5KW機種與系統級產品，預計年底導入量產，此外，關於智慧整合平台解決方案，今年群電接連拿下數個中大型冷鏈、智慧工廠、智慧建築標案，統計至第2季在手專案總金額已逼近50億元，今年有望認列22億元，年成長近5成，獲利也有望較去年翻倍，成為集團重要的增益來源。

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