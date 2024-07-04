南科管理局長蘇振綱將升任國科會副主委 陳宗權、鄭秀絨分別接掌竹科與南科管理局

圖右為南科管理局長蘇振綱將升任國科會副主委（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局局長王永壯、副局長陳淑珠將於7月中旬屆齡退休，牽動科學園區人事調整，今傳出行政院敲定竹科局長將確定由國科會副主委陳宗權接任，副主委由南科管理局局長蘇振綱升任，南科管理局局長由原任副局長鄭秀絨升任，竹科管理局副局長由國科會前瞻與應用科技處處長陳國樑接任。此人事預計7月16日生效。

王永壯將滿65歲，台大大氣科學博士的他，曾在中央氣象局、民航局服務，後來進入國科會服務，歷任編審、專門委員、秘書室主任、國會聯絡員、企劃考核處長，2013年接任中科管理局局長，2016年轉任竹科管理局局長至今年達8年。

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王永壯退休後，已有新出路，他預計10月1日接任科學園區同業公會秘書長一職，原任秘書長張致遠轉任全職的同業公會資深會策顧問，協助理事長執行專案性工作及輔佐新任秘書長。此人事案已經公會理監事會議通過。

陳淑珠於1982年就進入竹科管理局服務，當時台積電尚未成立，迄今長達42年；陳淑珠歷任竹科管理局企劃組科長、投資組副組長、工商組組長、主任秘書等職務，對科學園區業務相當嫻熟，可說與竹科一路成長過來。

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