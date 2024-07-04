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華為AI晶片良率僅20％ 輝達降規版AI晶片在中重獲青睞

2024/07/04 16:15

由於華為AI晶片供應不足，加上良率只有20%，輝達先前在中國推出的降規版AI晶片銷量出現反彈。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕科技媒體wccftech報導，由於華為AI晶片供應不足，加上良率只有20%，輝達（NVIDIA）先前在中國推出的降規版AI晶片，銷量開始出現反彈。

報導引述摩根士丹利的報告指出，輝達推出的降規版AI晶片已開始吸引百度、阿里巴巴、騰訊和字節跳動等中國科技巨擘的青睞。中國當地媒體也報導這個趨勢，聲稱中國企業已開始大量訂購輝達的降規版H20 AI晶片，為輝達再次鞏固其在中國市場的主導地位提供了機會。

報導說，美國祭出嚴厲的出口管制措施，限制中國快速成長的AI市場，輝達不得向中國出售高階AI晶片，只能提供降規版。中國企業原本將此視為一大契機，開始選擇華為AI晶片Ascend 910B作為替代方案，使輝達在中國市場的發展前景飽受質疑，有分析師甚至預測輝達可能失去來自中國的大量營收。

但供應鏈消息指出，H20 晶片已重新吸引中國科技巨擘的青睞，主要因為華為的生產線沒有做好準備因應大量的訂單；此外，華為的AI晶片良率僅20%，加上美國的制裁仍在持續進行，要升級製造設施恐非易事。

儘管輝達H20 晶片的性能不如H100，在美國的制裁下，中國科技巨擘不得不選擇H20。此外，輝達的AI產品所展現的性能，也優於中國國內生產的AI晶片。這個趨勢當然會損害華為進軍AI市場之路，而對輝達來說，目前尚未被滿足的中國市場，可能成為下一個營運大幅成長的動能來源。

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