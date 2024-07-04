Mini LED電視面板急起直追 研調：明年首度超越OLED

近年來在Mini LED背光技術發展之下，供應鏈已更臻成熟。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕OLED（有機發光二極體）過去10年稱霸電視顯示面板市場，情況將從明年發生改變。研調機構Omdia預估，Mini LED（次毫米發光二極體）背光顯示面板今年在電視應用領域的出貨量與OLED相較之下少了60萬台，不過，明年將首次超越OLED電視顯示面板出貨量，且大幅領先約180萬台。

Omdia表示，OLED電視顯示面板具備反應時間快速，以及色域、對比度表現良好等特性，且製造時也因所材料、零組件更為精簡，因此相對環保，不過，近年來在Mini LED背光技術發展之下，供應鏈已更臻成熟，在85吋大尺寸面板的應用上，調光區域多達500至2000個，具備生產成本效益。

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Omdia觀察，Mini LED背光搭配量子點技術（Quantum dot, QD）所打造的電視顯示面板，2022年起在市場上的滲透率已顯著提升，由於材料技術不斷進步，且供應鏈獲得有效管理，此類產品的生產成本持續降低，即將在電視顯示面板市場中獲得主導地位。

談及產品特性，Omdia提到，Mini LED背光在畫質上增進了HDR（高動態範圍成像）與調光性能，且量子點技術則強化了產品的色域表現，因此獲得不少業者加以導入產品，為整體規格進行升級，包括日系索尼，以及韓系三星、LG，甚至是中系海信、TCL等品牌，皆規劃今年至明年的Mini LED背光電視顯示面板出貨量逐年呈現雙位數百分比的成長。

關於今年、明年的各類LED（發光二極體）電視顯示面板的出貨量預測，根據Omdia估計，2024年Micro LED（微發光二極體）出貨量約200台、年增100%；2025年出貨量1100台、年增450%；2024年Mini LED出貨量620萬台、年增77.14%，2025年出貨量930萬台、年增50%；2024年OLED出貨量680萬台、年增28.3%，2025年出貨量750萬台、年增14.7%。

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