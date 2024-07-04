中國廉價攻勢狂襲！韓鋼鐵5月對中貿易逆差較2022年9月爆增約3倍

中國廉價攻勢難擋！韓鋼鐵5月對中貿易逆差較2022年9月增約3倍（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國內需低迷導致廉價鋼材大量湧入海外市場，而南韓則成為主要受害者，據南韓貿易協會數據顯示，今年5月對中國鋼鐵貿易出現7.51億美元（約新台244億元）逆差，規模是2022年9月時2.68億美元（約新台幣87.1億元）的近3倍。

韓聯社報導，南韓鋼鐵行業近2年面臨國內需求低迷和出口乏力的雙重困境，根據南韓產業通商資源部4日發佈的數據顯示，韓國鋼鐵產品出口2022年下半年開始下滑，同年9月年衰退高達21.1%，之後除去年6月、9月和今年1月以外，一直出現負增長。

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鋼鐵出口低迷現象也出現在中國貿易當中，據南韓貿易協會數據，南韓對中國鋼鐵出口曾在2021年3至12月一度超過4億美元（約新台幣130億元），不過，今年已跌破3億美元（約新台幣97.5億元）。

相反，自中國進口額自2022年下半年起呈現增勢，今年4月和5月分別達10.15億美元和10.38億美元（約新台幣330億元和337.35億元），連續兩個月超過10億美元。

今年5月對中國鋼鐵貿易出現7.51億美元逆差，規模為2022年9月2.68億美元的近3倍。

專家表示，預計下半年中國鋼鐵出口將持續增加，在此情況下，南韓內需市場低迷，出口環境持續惡化，加上與中國產品的競爭日趨激烈，下半年鋼鐵產業出口形勢恐難扭轉。

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