扎根海洋永續教育 台亞風能前進澎湖辦夏令營

台亞風能本月3日、4日在澎湖舉辦「風吹澎湖灣暑期夏令營」，邀請80名澎湖在地小學生一同參與。（台亞風能提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為讓永續教育向下扎根，本土離岸風電開發商台亞風能7月3日、4日，首次在澎湖舉辦「風吹澎湖灣暑期夏令營」，邀請80名澎湖在地小學生一同參與，希望能夠在發展再生能源的同時，也取得地方信任及理解，並守護漁民權益，展現與地方共好的最大誠意。

台亞風能表示，繼去年在苗栗通霄、苑里及後龍等地舉辦「風動小教室暑期夏令營」廣受各界好評後，台亞風能今年前進澎湖，展開「風吹澎湖灣暑期夏令營」活動。

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台亞風能表示，「風吹澎湖灣暑期夏令營」耗時多月策劃，跨界集結澎湖本地學術單位、NGO民間團體及旅遊業者，以「愛海」為主題規劃課程，包括與澎湖科技大學產學合作，邀請澎科大學生擔任營隊隊輔，用新一代的視角與小學生一起認識再生能源及風力發電的可能性，啟發學習的新視野。

此外，澎湖在地團體包括「海洋公民基金會」、「年年有鰆」及「海漂實驗室」，亦特別為孩子構想一系列海洋保育的課程，以寓教於樂方式教導孩子們海洋生命的意義。

海洋公民基金會以「海洋永續教育」角度，帶領每位孩童認識家鄉澎湖的海；「年年有鰆」則是著重在「選對魚、吃好魚」的食魚教育，讓孩子了解在地漁業文化；海漂實驗室則分享海洋廢棄物如何再利用「華麗轉身」。

台亞風能董事長吳坤達也與小學生一同參與課程，吳坤達表示，台亞風能作為純本土開發商，希望成為台灣風電領域在地溝通的「引路人」，澎湖地方子弟也能成為前導者，讓淨零減碳、海洋保育以及保護地方漁農業，三者亦能夠在地共存。

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