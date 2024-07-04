傳30歲OL遭砍薪繳不起房貸跳樓身亡 中國券商龍頭衝上熱搜

中媒報導，中國中金公司（CICC）1名員工，疑似因為被降薪後還不起房貸，跳樓輕生。（示意圖，彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年隨著中國經濟持續低迷，金融業降薪傳聞不斷。中媒報導，中國證券行業的龍頭指標中金公司（CICC）1名員工，疑似因為被降薪後還不起房貸，跳樓輕生。對此中金否認員工跳樓傳聞，強調該名員工是自身因素不幸離世，詳細情況還在調查。

根據中國《新聞週刊》、《國際金融報》、《香港01》、中國微信公眾號等報導，這名中金女員工今年30歲，是浙江大學碩士，擔任一般證券業務。

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據悉，這名女員工入職中金公司後，年薪豐厚，並在婚後買下上海外灘豪宅，每月需還房貸人民幣5.6萬元（約新台幣25萬元），貸款30年，不過疑似因為與丈夫同遭降薪，最終扛不住壓力，跳樓輕生。

近年隨著中國經濟持續低迷，金融業降薪傳聞不斷。《路透》4月報導，中金公司當時就被爆出大幅削減員工薪資，基本工資降幅達25%，影響超過2000人。去年4月該公司也曾削減40%的員工獎金。

這名女員工的離世使「中金」登上微博熱搜，中國網路也出現多張疑似是本人的訊息與照片，甚至連訃告訊息都有。

中金證實近日該公司上海地區一名員工不幸離世，對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達深切哀悼，中金表示，第一時間成立小組，和員工家屬共同面對突如其來的變故，妥善處理好相關事宜。

中金強調，對於網傳公司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。

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