設計及採購部門裁員？網家回應了

電商平台PChome網家被爆出設計部門裁員，採購單位也裁撤、全員轉企劃部門。對此網家鄭重澄清與事實不符。圖為董事長詹宏志。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）被爆出設計部門裁員，採購單位也裁撤、全員轉企劃部門。對此，網家鄭重澄清與事實不符，採購單位轉企劃是因廠商系統與工作流程最佳化，估計受影響的員工數在10人以內。

網家董事長詹宏志在上月股東會後回應媒體提問時稱，網家「沒有任何裁員計畫」，並持續調整營運體質，今年首季虧損收斂、部分子公司持續貢獻，第2、第3季基調將延續首季狀況，仍拼轉虧為盈，在維持一定毛利的狀況下，網家電商事業會持續擴張。

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詹宏志才說完不會裁員，就有媒體爆料，採購單位裁撤、全員轉企劃部門。對此，網家聲明指出「營運一切正常」，面對大環境挑戰，進行組織架構、工作職務調整屬企業營運常態，媒體指出要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，實為因應廠商系統及工作流程最佳化，該調整所影響的員工數在10人以內．近期將會依員工意願進行職務調整、安排轉調至其他單位等。

網家也說，未來將持續與員工攜手並進，為消費者提供更好的服務。

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