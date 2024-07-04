晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

設計及採購部門裁員？網家回應了

2024/07/04 15:05

電商平台PChome網家被爆出設計部門裁員，採購單位也裁撤、全員轉企劃部門。對此網家鄭重澄清與事實不符。圖為董事長詹宏志。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）被爆出設計部門裁員，採購單位也裁撤、全員轉企劃部門。對此，網家鄭重澄清與事實不符，採購單位轉企劃是因廠商系統與工作流程最佳化，估計受影響的員工數在10人以內。

網家董事長詹宏志在上月股東會後回應媒體提問時稱，網家「沒有任何裁員計畫」，並持續調整營運體質，今年首季虧損收斂、部分子公司持續貢獻，第2、第3季基調將延續首季狀況，仍拼轉虧為盈，在維持一定毛利的狀況下，網家電商事業會持續擴張。

詹宏志才說完不會裁員，就有媒體爆料，採購單位裁撤、全員轉企劃部門。對此，網家聲明指出「營運一切正常」，面對大環境挑戰，進行組織架構、工作職務調整屬企業營運常態，媒體指出要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，實為因應廠商系統及工作流程最佳化，該調整所影響的員工數在10人以內．近期將會依員工意願進行職務調整、安排轉調至其他單位等。

網家也說，未來將持續與員工攜手並進，為消費者提供更好的服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財