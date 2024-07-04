台新推全國首檔日本半導體ETF 發行價10元

台新投信推出全國首檔日本半導體ETF，預計於7月８日開始募集。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕看好日本半導體長線行情，台新投信今天（4日）宣布表示，將推出台新日本半導體ETF基金（00951），預計於7月８日開始募集、7月25日掛牌，讓投資人搶攻日本半導體業的商機。

台新表示，這檔ETF擁有三項創舉：首檔日本半導體ETF、首檔具收益平準金的日股ETF、首檔發行價10元日股ETF，等於每張只要１萬元。

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台新投信總經理葉柱均表示，台積電首座日本廠在今年2月開幕營運，設在熊本縣菊陽町，台積電更宣布將在熊本興建二廠。台積電熊本廠是台積電近年全球布局中，首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠，讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大的商機。

此次台新投信推出的台新日本半導體ETF基金（00951），為國內首檔聚焦高純度日本半導體產業的ETF，追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數，更具獨特性。

葉柱均指出，ICE（洲際交易所集團）是《財富》評比500強公司，該公司在指數服務擁有超過五十年的經驗，目前全球市場上有約2兆美元價值的資產以ICE指數作為基準指數在指數界深具影響力。國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數，資產規模合計約1兆元新台幣（截至2024/6/14），深耕台灣市場。

台新00951經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計（資料日期截2023Q3），全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。

黃鈺民說，就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米以下技術，未來日本半導體業將百花齊放。

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