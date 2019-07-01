矽創子公司「新特系統」橋科廠動土 帶動高雄半導體產業鏈升級

新特系統高雄橋科新廠今動土。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕矽創集團子公司、國內驅動IC測試知名業者「新特系統」，今舉辦橋頭科學園區新廠動土典禮，計畫建造第一期半導體封測設備組件研發製造工廠，為全球半導體提供高階產品測試相關的探針介面卡及測試平臺等技術；高市經發局長廖泰翔指出，新特系統將帶動高雄半導體產業鏈升級。

矽創集團董事長毛穎文表示，新特系統橋科新廠動土，對以半導體設計為主的矽創來說，是第一次進行建廠，為集團新的里程碑；新特系統董事長陳儒宏則強調，新興IC產品規格的提升與需求量增加，半導體測試方面更需不斷提升探針卡及測試設備的針測能力，掌握良好的探針卡自製技術，是真正的關鍵。

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高市經發局長廖泰翔說，全球半導體產業持續成長，根據調研機構預期全球半導體探針卡市場2023~2027年複合成長率將達11.7%。早期台灣半導體測試都以國外廠商為主，近年台灣測試介面廠逐漸提升探針卡自製能力，迎接下一波半導體產業榮景。

新特系統多年來在高雄設有辦公據點，專注半導體封測平臺與探針卡研發，兩年前響應橋頭科學園區的招商計畫，成為首波進駐園區企業之一，不僅象徵新特系統自身的穩健經營與升級，更展現對未來高雄半導體產業的看好與信心，新廠不論在硬體建置或軟實力經營研發，前瞻性布局將帶動高雄半導體產業鏈持續升級。

南科管理局長蘇振綱致詞表示，今新特系統橋科新廠正式動土，顯見南台灣半導體發展動能及深具產業區位發展的誘因，更為南部半導體生態注入更多成長能量。

新特系統今於橋科建造第一期半導體封測設備組件研發製造工廠，強化高雄半導體封測端全球競爭力。圖為新廠模擬圖。（高市府提供）

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