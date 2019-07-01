特斯拉股價狂飆「幾乎收復今年失土」 馬斯克奪回世界首富

特斯拉近一週市值暴增，帶動馬斯克財富增加近300億美元，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，奪回全球首富寶座。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉今年交車量雖連兩季下滑，但第2季交車量優於市場及華爾街預期，不僅跌幅收斂還勝過勁敵比亞迪，保住全球電動車龍頭寶座，週二（2日）股價聞訊大漲10.2%，收在231.26美元，隔日股價收盤續漲6.5%至246.39美元，近乎收復今年來的失土，市值也重返美國前10名。

外媒報導，特斯拉股價在4月22日觸及15個月低點以來，已強漲72.5%，過去3個月來累計走揚45.6%，漲幅超越AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）同期的42.8%，今年來累計跌幅縮小到0.8%，特斯拉已連續7個交易日上漲，市值在此期間暴增1993億美元（約台幣6.47兆），帶動馬斯克財富增加近300億美元（約台幣9753億），擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，奪回全球首富寶座。

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根據特斯拉公布的數據，由於受到全球電動車需求降溫以及與同業競爭加劇的影響，今年第2季交車輛年減4.8%至44萬3956輛，勝過中國電動車龍頭比亞迪的42萬6039輛，而特斯拉第2季產量較去年同期下滑14%至41萬831輛，對此，分析師認為，特斯拉產能下滑市為利多表現，稱這有助於改善其庫存積壓的情況。

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