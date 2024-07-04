反擊低價倒貨！全球對中國反傾銷調查暴增1.6倍 印度最狠

中國內需疲軟，產能過剩，降價向全球傾銷產品，遭多國反制。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國產能過剩，低價向全球傾銷招來各國反制。港媒披露，今年上半年對中國發起的反傾銷案件高達64件，較去年同期大增166%，其中以印度最多，占4分之1。此外，中國還面臨13起反補貼調查，幾乎是2023年同期的3倍。

《南華早報》報導，中國與世界各國的貿易摩擦升級，根據中國商務部所屬的中國貿易救濟資訊平台顯示，今年上半年，中國面臨貿易夥伴的反傾銷調查高達64件，較去年同期成長166%。今年上半年中國還面臨13起反補貼調查，幾乎是2023年同期的3倍。

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其中，印度對中國展開的反傾銷調查數量最多，高達16件，占總數的4分之1，美國和巴西對中國各展開7 起反傾銷調查。大約40%的受調查產品是化學原料，其他常見目標包括玻璃酒瓶等非金屬產品以及與鋼鐵工業相關的產品。

目前各國針對中國低價傾銷的反制措施並未停止，還持續擴大。印尼近日宣布計畫對來自中國的進口鞋、服裝和陶瓷產品徵收100%至200%的關稅，以保護當地企業。土耳其也對中國鍍錫鋼捲和不鏽鋼冷軋捲發起反傾銷立案調查；美國則對中國香草醛（vanillin，又翻香蘭素）啟動反傾銷和反補貼調查。

新加坡管理大學經濟學助理教授Mei Yuan表示，隨著歐盟決定調查中國的電動車展開反補貼調查，從長遠來看，中國可能面臨越來越多的貿易摩擦事件。

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