鴻海印度廠女性佔8成 官方查無歧視已婚女員工

鴻海印度廠接受印度官方調查之後，查無歧視已婚女性員工的情事。（歐新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）印度廠遭到控訴拒絕聘用已婚女性，營運團隊近日已經發佈聲明否認，儘管印度法令並無禁止限制資方能否將婚姻狀況視為招募考量條件，不過官方仍展開調查，目前鴻海印度廠聘用的員工超過8成是女性，未有已婚女性員工表示遭到歧視。

供應鏈指出，外媒報導鴻海印度廠疑似歧視已婚女性，在招工時不願予以聘用，事件受到印度官方高度重視，相關官員旋即前往鴻海在當地的廠區，與超過40名女性員工展開談話，期間未有女性已婚員工表明受到歧視。

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印度官員1日前往鴻海在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈（Chennai）廠區調查的結果顯示，鴻海印度廠區目前雇用4.1萬名員工，其中3.3萬為女性員工，佔比為80.48%，其中有近3000名已婚女性員工，佔女性員工總數的9.09%，由此可見並無外媒所指的拒絕聘用已婚女性情事。

鴻海強調，集團在永續經營的道路上，優先致力於維護世界各地員工福祉，全球廠區僱用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，不會容忍任何形式的歧視，一旦發現問題也會採取相應行動，提出改正措施，包括與違反集團政策的第3方人力招聘公司解除合作關係。

鴻海強調，集團並無針對特定婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業人員發生歧視事件，集團提供平等求職機會，平等對待合格的求職者，給予廣泛的工作職位與追求個人成就的機會，也供應具有吸引力的薪酬，各地廠區皆與當地主管機關合作，確保所有招聘過程合法合規。

鴻海提到，集團於2022年啟動印度當地第3方人力公司的素質盤查，發現有4家公司代理發布的徵才廣告不符鴻海標準，當時立刻糾正外包人力公司，撤下超過20張不符合標準的招募廣告，鴻海並無歧視印度已婚女性，也歡迎已婚女性在工作時佩戴傳統的金屬飾品以展現自我。

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