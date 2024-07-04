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曾說看不到台積電1000元 蔡正元2年前言論被翻出狠打臉

2024/07/04 13:19

前國民黨立委蔡正元過去曾表示，台積電股價不可能達到1000元。（圖擷取自Yahoo TV）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（TSMC）股價今（4）日突破1000元大關，最高來到1005元，市值攀升至26.06兆元，突破26兆元大關，然而前國民黨立委蔡正元過去曾表示，台積電股價不可能達到1000元，如今這番言論就被網友翻出來狠狠打臉。

蔡正元2022年9月在Youtube頻道「不演了新聞台」的節目《深喉嚨online》，以及Yahoo TV的節目《風向龍鳳配》中數度表示，台積電股價達不到1000元。

蔡正元在《深喉嚨online》稱，有朋友問他台積電股價哪時候可以達到1000元，他回應：「此生毫無懸念沒有希望。」蔡正元給出理由，表示中國拚命建廠，供給量在未來大增，也導致台積電利潤縮小，再來中美對抗，蔡正元認為台積電被迫在美國設廠，成本上升，利潤下降，同時三星、英特爾都在擴廠，競爭相對激烈。

蔡正元則在《風向龍鳳配》中分析，中國比較成熟的製程會逐漸趕上，相對成本也會越來越低，加上韓國SK都大肆擴廠了，他不看好整個半導體的價格，獲利受到擠壓下，「你怎麼會期望台積電會1000元，你想太多了。」

有網友就說「搞不好買最多台積電就是他」、「不懂還愛裝懂 」。還有網友笑說：「拜託他趕快保證絕對看不到2000元」

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