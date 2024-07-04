富邦金羅瑋：下半年全球經濟隱憂 關注3焦點

富邦金控首席經濟學家羅瑋提醒，下半年留意全球企業何時開始加速回補存貨，Fed維持Higher for Longer貨幣政策多久，地緣政治緊張情勢及美國總統選情發展。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年上半年在AI風潮帶動下，許多國家股市表現亮麗，紛創新高。不過富邦金控首席經濟學家羅瑋提醒，下半年留意全球企業何時開始加速回補存貨，Fed維持Higher for Longer貨幣政策多久，地緣政治緊張情勢及美國總統選情發展，對全球經濟與金融市場仍需保留一定程度戒心。

羅瑋指出，長期以來，美國是全球經濟的領頭羊，各國央行都是依循Fed動向調整貨幣政策，當Fed啟動升息，代表美國經濟好轉，各國央行才會開始升息； Fed開始降息時，意味美國經濟可能惡化，各國央行立即跟進降息。

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但後疫情時代，各國央行不再追隨Fed貨幣政策。Fed在2022年升息17碼，2023年升息4碼，仍未能有效抑制通膨預期。許多新興市場國家自2021年開始升息，在有效控制通膨後，2023年已開始啟動降息；2024年至今，Fed還未啓動降息，但瑞士、瑞典、加拿大和歐洲央行已陸續降息。

依照6月份FOMC會議公布的點陣圖，Fed今年降息幅度縮減為1碼，市場普遍期待Fed今年9月啟動降息，如果條件成熟，12月可能再降1碼。Fed延緩降息讓美國利率居高不下，加上美股表現強勁，進一步吸引國際資金流向美元資產，使得美元持續獨強。

下半年全球經濟仍有隱憂，羅瑋建議，投資人可密切關注3大焦點：首先是Fed何時終結Higher for Longer貨幣政策。由於Fed強調依循實際數據（data-dependent）做決策，減弱政策靈活度，使政策利率處於限制性水準時間過久。資金成本壓力削弱企業、民間需求，利息負擔排擠政府支出，終端需求疲弱拖累經濟生產活動，造成全球經濟放緩程度超出預期，而債務負擔推升信用風險，影響投資人風險偏好，對經濟成長動能也造成不利影響。

再來是地緣衝突頻傳，也為全球經濟帶來風險。俄烏戰爭陷入僵局；以哈衝突推升中東地緣緊張氛圍；亞洲則需關注中印衝突、兩岸關係變化及北韓核武問題。

今年底登場的美國總統大選，結果將決定未來四年美國政經決策方向，牽動對外關係立場，包含援助烏克蘭立場、中東關係以及印太策略，對全球政治及經濟造成深遠影響。

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