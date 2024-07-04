富邦投顧：台積電股價破千「眾望所歸」 下半年台股上看2萬4

台積電（2330）今天股價衝破千元大關，富邦投顧董事長蕭乾祥認為是眾望所歸，下週台積電將舉行法說會，他預期營收和獲利的成長率可能接近10%。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電（2330）今天股價衝破千元大關，富邦投顧董事長蕭乾祥認為是在市場預期中，可以說是眾望所歸，下週台積電將舉行法說會，他預期營收和獲利的成長率可能接近10%。

蕭乾祥指出，今天台積電的股價上了1000點，是一個歷史性的價位，整體來看，因為跟美國ADR還是有一點差距，所以台積電股價站上一千元，是在市場預料之中。

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他分析，因為未來主要的產業像是AI和半導體，先進製程的部分都在台積電，在未來的2、3年裡面，台積電的競爭對手要趕上來的機率非常小，同時台積電整個資本預計應該也會增加。下週台積電將舉行法說會，蕭乾祥預期營收和獲利都會是正面的，成長率可能接近10%。

蕭乾祥表示，從基本面的角度，跟未來競爭的角度來看，他認為台積電的股價基本上反映基本面的價值，是眾望所歸。

蕭乾祥對台股後市展望也正向看待，以股價淨值比2.6倍來計算，他預期下半年指數高點會2萬3800到2萬4000點。

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