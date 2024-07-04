日圓見「0.2049」史上新破盤價！換10萬台幣較年初現賺約7600元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣今（4日）盤中強勢升值逾1角，加上日圓匯率持續維持在弱勢161.52兌1美元，台銀現鈔賣出牌價今直接出現「0.2049」刷新史上最甜價，若與今年初相比，換10萬元台幣，現賺台幣7578元。

日圓兌美元今雖然升值，盤中一度升至161.139兌1美元，截至12點49分報161.522，小升2.03分。

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雖然日圓今小升，不過，台幣表現更強勢，今早盤強勢升逾1角，午盤暫收32.54元，升值9.2分，受惠於台幣表現相對強勢，台銀今現鈔賣出價，午盤見「0.2049」掛出，再刷新史上最低價，以0.2049牌價，10萬元台幣，可以換到48萬8043日圓，相較於今年1月2日收盤價0.2217，只能換到45萬1059日圓，今現賺3萬6984日圓，或台幣7578元。

匯銀人士表示，日圓依舊疲軟下，若有換匯需求者，建議以分批買進，才能換得較佳的匯率。

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