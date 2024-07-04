突破泡沫經濟時期盤中高點 日本東證指數再創新高

日本東證股價指數（TOPIX）4日走高，超越泡沫經濟時期、創下歷史新高紀錄。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠升息預期帶動金融股成長，加上企業界日益增加的股東回報措施，日本東證指數（TOPIX）今（4日）突破日本泡沫經濟期創下的盤中高點，再創歷史新高紀錄。

綜合媒體報導，日本東證指數4日開盤上漲8.92點、以2881.1點開出，盤中一度大漲0.87%，高見2897.27點，創下歷史新高，並突破1989年12月寫下的盤中歷史高點2886.50點。

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東證指數是以東京證券交易所掛牌上市企業為對象的股價指數，以東證Prime市場為中心、2140家企業構成。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）週三（3日）表示，東證指數目前被日本市值最大的30支股票所主導，當中包括豐田汽車（Toyota）、三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）在內的大市值股票，目前佔東證指數的4成。

根據數據顯示，今年迄今，日本東證指數漲逾21％。

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