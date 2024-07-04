日本旅遊注意！隨身物品價值超過20萬日圓須申報 外交部籲儘量不戴金飾赴日

台灣日本關係協會秘書長范振國提醒，若隨身攜帶物品總計價值超過20萬日圓，必須填報「攜帶物品申告單」，若事先未申告被查獲，物品可能遭沒收，呼籲國人赴日儘量不要攜帶貴重珠寶與金飾品。（美聯社資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年日幣大幅貶值，國人瘋赴日旅遊，外交部台灣日本關係協會秘書長范振國提醒，若隨身攜帶物品（包括配戴金飾）總計價值超過20萬日圓，必須填報「攜帶物品申告單」，若事先未申告被查獲，物品可能遭沒收，呼籲國人赴日儘量不要攜帶貴重珠寶與金飾品。

范振國指出，今年各國赴日旅遊人數大幅增加，且國際金價走揚，再加上日本消費稅提高至10％等因素，外交部觀察到有部分犯罪集團又開始以非法手段企圖走私黃金入境日本販售，因此日本海關也開始對入境日本的觀光客隨身攜帶的金飾品等進行更為嚴格的審查。

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范振國指出，據日本海關規定，若攜帶金額超過100萬日圓（含等值外幣、支票、有價證券），或純度90%以上的黃金達1公斤以上時，須於入出境時向日本海關進行「進出口申報」；隨身攜帶物品（包括配戴金飾）若總計價值超過20萬日圓，也必須填報「攜帶物品申告單」，如果事先未申告被查獲，物品可能遭到沒收，攜帶物品申告單可於飛機上或海關行李查驗站前的書寫檯取得。

范振國表示，由於我國民眾時常佩戴金飾品，又因金價上漲等情形，隨身佩戴金飾容易超過日本所規定的20萬日圓上限而遭到沒收，因此再次提醒國人赴日盡量不要攜帶貴重珠寶及金飾品，以免入境時遭到盤查，進而遭到沒收物品、課徵關稅等處罰，影響旅遊行程規畫。

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