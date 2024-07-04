光學廠迎傳統旺季 大立光、玉晶光股價兩樣情

光學廠邁入傳統旺季。（美聯社資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股創新高、蘋概股表現也不俗，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）邁入傳統旺季，儘管董事長林恩平日前稱今年產業沒比去年好，不過今日股價仍勁揚，近12時，大立光股價上漲175元或6.55%，暫報2845元，成交量逾1500張。

蘋果（Apple）新機種iPhone 16預計於第3季問世，蘋概股營運過往多在第3季達到高峰，不過相對今日大立光股價強勢上漲，光學鏡頭二哥玉晶光（3406）表現兩樣情，今日股價由紅翻黑、重挫逾5%。市場傳聞是因良率不佳而掉單，但玉晶光澄清，公司良率無虞、也沒有被搶單或掉單狀況。

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林恩平日前於股東會中表示，光學產業營運高峰9月至11月，期待今年手機能賣好一點，目前看客戶下單有比較樂觀，不過今年新規格數量沒有特別多、多數新機沿用去年舊規格，升級力道不強；大立光將於本月11日舉辦法說會，市場聚焦蘋果（Apple）新機種市況、下半年毛利率表現等。

針對下半年營運，玉晶光董事長陳天慶日前則表示，下年客戶訂單多於去年、新機已感受到拉貨力道，看好下半年營運將優於去年同期、也會優於上半年，全年高峰將落在第3季，對未來抱持樂觀看法。法人則表示，玉晶光潛望式鏡頭近期就有望通過驗證，將帶動玉晶光營運向上。

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