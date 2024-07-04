別再花冤枉錢！星巴克前店員曝7招：買這款咖啡不划算

美國1名星巴克咖啡師發現，其實一些顧客在星巴克消費時，花了許多不必要的費用，（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國1名星巴克咖啡師表示，他在星巴克工作將近1年的時間，發現其實一些顧客在星巴克消費時，花了許多不必要的費用，他於是將這些狀況整理成7大項，希望消費者能藉此別再花「冤枉錢」。

外媒《Business Insider》報導，這名星巴克咖啡師表示，第一點就是「不要花錢買裝了半杯冰塊的冰飲」。他表示，要避免冰飲中有一大堆冰塊，最簡單的方法就是明確說「冰塊少一點」，店員大多能理解顧客拿到咖啡時，裡面有一大堆冰塊是多麼沮喪。當顧客提出要求時，店員很樂意會用飲料代替冰塊補滿。

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第二點是「不需要花錢多加香草風味糖漿」，他表示，有些人可能會花錢額外加糖，幫豆漿拿鐵或卡布奇諾增添一點甜味。但事實上，星巴克使用的豆漿是香草風味的。像他自己如果想喝有糖的拿鐵的話，通常會把牛奶換成豆漿，這樣可以省下一筆。但不幸的是，如果顧客喜歡焦糖、榛果和薄荷風味糖漿的話，就得要支付額外費用了。

第三點是「如果你是常客，那可能不需要花錢買星巴克的周邊商品」，他表示，自己會使用星巴克的獎勵計畫「星禮程（Starbucks Rewards）」獲取想要的商品，建議常客可以使用App累積積分來免費兌換商品。

第四點是「別點美式咖啡（Americano）」，他表示星巴克大杯（Grande）美式1杯4美元（新台幣約120元），其實就是3杯濃縮咖啡（Espresso）加水，他建議顧客還不如點2杯或3杯的濃縮咖啡，然後要求店員用大杯裝再加水，這樣花不到1美元（新台幣約30元）就可以喝到「美式咖啡」。

第五點是「別在特大杯（Venti）熱拿鐵上浪費錢」，他表示，如果喝咖啡的目的是要補充咖啡因的話，那就不用買特大杯熱拿鐵，因為特大杯熱拿鐵熱卡布奇諾，咖啡的量都是「雙倍濃縮咖啡」，這和跟大杯的量是一樣的。

不過如果是冰拿鐵，大杯拿鐵和特大杯拿鐵的咖啡因含量就不一樣，大杯含有雙倍濃縮，特大杯是3倍濃縮。

第六點是「別花錢買水」，他表示，不理解為何有人要在星巴克買瓶裝水來喝，除非顧客是真的想要沒開封過的商品，因為你可以和店員要水喝，多少都可以，甚至還可以加冰塊。

第七點則是「別錯過自帶環保杯折扣」，在美國星巴克用環保杯，可以省下0.1美元（新台幣約3元），一些地區還可以獲得星禮程星星獎勵，之後可以用這來折抵更換牛奶、糖漿或是加濃縮咖啡的費用。

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