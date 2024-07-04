逾8成來自中港！2021全球「假韓貨」總值超過3100億

在全球流通的假冒韓貨中，電子產品佔比高達51%。圖為展示間的三星智慧型手機。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓特許廳（即智慧財產部門）表示，經濟合作暨發展組織（OECD）3日發布的《非法貿易和南韓經濟》報告顯示，2021年全球市場中，侵犯韓企智慧財產權的假冒商品，總價值竟高達97億美元（約新台幣3158.3億元），其中超過8成來自中國及香港。

據《韓聯社》報導，OECD早前接受南韓特許廳委託，針對假冒商品為韓企造成的經濟損失進行了研究。結果顯示，2021年全球假冒「韓貨」規模達97億美元，相當於同年南韓出口總額的1.5%。

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在全球流通的假冒韓貨中，電子產品佔51%，其後是紡織和服裝（20%）、化粧品（15%）、雜貨（6%）、玩具遊戲（5%）等。這些假冒韓貨主要來自香港（69%）和中國（17%）。

報告指出，假冒偽劣商品已對韓企海內外銷售額、製造業就業機會、政府稅收等造成不利影響。假冒產品廣泛流通導致韓企銷售額損失至少61億美元（約新台幣1986.1億元），相當於製造業銷售總額的0.6%。

依行業分析，家電、電子、通訊設備行業損失36億美元（約新台幣1172.1億元）；汽車行業損失18億美元（約新台幣586億元）。此外，製造業工作機會消失1萬3855個，政府稅收則損失達15.7億美元（約新台幣511.2億元）。

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