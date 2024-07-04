南市4月住宅價格指數微幅上升 歸仁區行情看俏

南市今年4月住宅價格月指數及變動率，基期2021年1月。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年4月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為144.92，較前期（3月）微幅上漲0.99％，相較去年同期則上漲8.82％。若以各區交易量，除歸仁區、南區、東區、中西區外，其餘行政區交易量月變動率皆呈現負成長。

南市地政局表示，購屋需求仍以自住為主，全市4月建物移轉棟數共計2428棟，雖較前期3月減少16.10%，但整體買賣棟數較去年同期（2023年4月）仍增加35.19％，住宅市場呈現價漲量穩的格局。

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各行政區價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中善化區漲幅最高，與前期相較微幅上漲2.12％，其次為歸仁區以及中西區，分別微幅上漲1.46％和1.40％。

若與去年同期相較，漲幅最高的前3個區依次為善化區、歸仁區以及仁德區，分別上漲12.51%、10.56%以及10.35%，顯示在重大開發計畫加持下，區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。反觀與善化區同屬南科區域的新市區價格指數漲勢逐漸趨緩，本期微幅上漲0.32%位居最後。

交易量前3名分別為永康區（312棟）、安平區（305棟）以及東區（280棟）。若與前期相較，多數行政區交易量明顯減少，尤以善化區最為明顯，本期交易94棟，較上期減少71.6%，安南區、新營區、新市區、佳里區、永康區等5行政區，交易量減少幅度亦逾兩成以上。

地政局表示，南科地區本期建物移轉棟數137棟，與前期相較減少65.66％，與去年同期相比減少45.63％，其中以善化區減少幅度較大，與前期相較減少71.6％，主要因區內新建住宅大樓完工，於前期辦竣第1次登記移轉。

反觀歸仁區本期交易218棟，與前期相較大幅增加113.73％，與去年同期相比亦大幅增加156.47％，主要因本期區內新建住宅大樓完工辦理第1次登記移轉，交易量較上期增加所致，後續各行政區間房市發展仍有待持續觀察。

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