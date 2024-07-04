「泰舍至善元」詐貸83.5億 建商負責人等9人遭起訴

泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修。（取自泰舍網頁）

〔記者陳彩玲／台北報導〕號稱全台最大自辦都更案「泰舍至善元」，興造建商泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修和弟弟楊岳霖、前妻邱庭俐等人，涉嫌以偽造買賣房屋契約書等手法，虛增19億5096萬餘元銷售額，向土地銀行等聯貸銀行詐貸83億5180萬餘元，台北地檢署依涉犯《銀行法》、偽造文書等罪，起訴楊岳修等9人。

泰坤集團2013年在新莊自辦都更案「泰舍至善元」，負責與地主協商整合，屬地主合建案，基地面積2977坪，總房地銷售金額218億元，而泰坤集團承作此建案後，預估要175億元用在購買土地及營建成本上，因此有向銀行籌借76億元的資金需求。

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檢方起訴指出，2017年7月，負責至善元建案興建營造業務的泰坤公司，與合作金庫等7間銀行，簽訂總額68億元聯合授信合約，但楊岳修因不願支付信託專戶管理費，最後終止契約，楊男改找台灣土地銀行、彰化商業銀行、台中商業銀行等9間銀行，辦理聯合授信貸款。

檢調查出，楊岳修和弟弟楊岳霖、前妻邱庭俐等人，為表現銷售率已達5成以上，讓土地銀行等聯貸銀行簽訂60億9000萬元授信合約，並撥動款項，竟以各種手段虛增19億5096萬餘元銷售額。

其中包括找親友、員工等16人作為人頭，簽訂75份不動產買賣契約書，偽造16億5816元銷售額；另向98名購屋者簽定裝潢、修繕銷售合約，虛增銷售金額1億6300萬餘元。此外，楊岳修另向劉姓友人提出，以500萬入股泰坤集團，可以優惠價購買至善元建案，劉男點頭同意，並以親友和自己名義，陸續購入7戶，總計1億2917萬元。

後來，泰坤集團陸續取得60億9000萬元貸款，楊岳修等人更於2020年4月、2021年12月，2度以缺工、缺料建築成本增加為由申請增貸，前後總計向土地銀行等聯貸銀行詐貸83億5180萬餘元。

檢察官鄭少珏去年5月指揮調查局執行搜索，在泰坤儲藏室查扣偽刻的人頭戶印章55顆，另在泰坤總經理洪緯峰的電腦等證物中，查獲人頭戶電子檔、折讓金額表單，經抽絲剝繭調查後，依涉犯《銀行法》詐欺銀行等罪，起訴楊岳修等9人。

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