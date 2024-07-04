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降息預期升帶動股匯雙漲！台股創紀錄、台幣升逾1角

2024/07/04 11:27

降息預期升帶動股匯雙漲！台股創紀錄、台幣升逾1角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美昨日公布一連串經濟數據低於預期，增強市場對於聯準會降息預期，帶動台北股匯雙漲，台股漲逾300點，再創紀錄，新台幣兌美元匯率在外資熱錢回流下，一舉擺脫前3日頹勢，早盤勁揚逾1角，最高升抵32.512元，午後觀察外資動向與亞幣走勢，如無意外，台幣可望結束連3黑。

美國周三公布初領就業金人數增加、ADP就業報告顯示民間就業人數增加情況不如預期，已連3個月下滑，且6月ISM非製造業指數大幅下滑至50以下，轉為緊縮，諸多數據表現不甚理想，強化聯準會今年稍晚降息預期，美債殖利率與美元下滑，激勵美科技股大漲，台積電在ADR大漲逾3%下，一早登上千元天價，助攻台股以23541.14點，續寫歷史新高。

美元回落加上外資買盤大舉回流也推升台幣走勢。新台幣匯價今日以32.57元、升6.2分開出，最高觸及32.525元，勁揚1.07角，在主要亞幣中，升幅僅次於韓元。

日圓、人民幣隨利差因素舒緩，今早也同步翻揚。日圓兌美元由昨日逼近162關卡價位回升至161.139，由於7月4日美國國慶，股匯市休市一日，外界也預期此為日央干預日圓最佳時機，各界正密切觀察日央是否出手。

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