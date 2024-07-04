美政壇女股神裴洛西再出手！押注輝達博通、拋售特斯拉

前美國眾議院議長裴洛西（右）以及她的丈夫保羅（左）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi） 和她的丈夫保羅（Paul Pelosi）的投資狀況，長期受到外界注目，最新文件顯示，保羅買入了輝達 （Nvidia）股票和博通 （ Broadcom）的買權（Call Option），增加了對人工智慧（AI）熱潮的投資，另一方面則是賣出特斯拉（Tesla）的股票。

文件指出，保羅在6月24日至7月1日間進行了多項交易，包含買進10000 股輝達股票，價值在 100 萬美元到 500 萬美元之間，此外，還買了博通的買權，執行價格為800美元，到期日為2025年6月20日，價值也在100萬美元到500萬美元之間。

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此外，賣出了2500股特斯拉股票，價值在25萬至50萬美元之間。還出售了2000股Visa股票，價值在50萬至100萬美元之間。

裴洛西和保羅過去就曾因輝達而獲利，截至今年5月，2人已經從去年11月購買的輝達看漲期權中，獲利近400萬美元，裴洛西也被視為「美國政壇女股神」。

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