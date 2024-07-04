鮑爾：美國需要盡速削減赤字

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告，美國經濟過於強勁，無法證明維持如此高的赤字是合理的情況，呼籲華府盡速解決財政失衡問題，鮑爾的發言也顯示出，貨幣政策制定者對不斷成長的政府支出擔憂加劇。

《金融時報》報導，鮑爾指出，拜登政府再充分就業的情況下，維持「巨額赤字」，這是冒著很大的風險，並表明，在經濟景氣的時期，不可能長期維持這樣的水準。鮑爾補充提到，美國失業率已經有2年多沒有超過目前的4％水位，這是自鮑爾10幾歲以來就沒有見過的情況。

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鮑爾在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的歐洲央行會議上表示，美國的債務水位實際上是可持續的，但是美國走的道路卻不是如此。鮑爾發表上述言論之際，市場對債務的擔憂日益加劇，以美國兩黨總統參選人拜登和川普的競選承諾來看，無論最終誰入主白宮，似乎都不太可能減少赤字。

自疫情大流行以來，美國的生產成長速度快於其他已開發經濟體，失業率徘徊在接近歷史低點的位置，而財政赤字仍高於其他G7國家。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）日前預估，美國今年財政赤字將達到1.9兆美元（約新台幣61.8兆元），佔國內生產毛額（GDP）的7％，高於2月預測的1.5兆美元（約新台幣48.8兆元）。

報告預估，2034年，債務在GDP的佔比將達到122％，輕鬆超越二戰過後創下的106％歷史紀錄。人們愈來愈擔心美國不斷膨脹的債務，今年預計將達到GDP的99％。

近年來，各國政府積極發債，花費大量資金支持家庭和企業以應對疫情，以及俄羅斯入侵烏克蘭後帶來的能源危機。但現在央行總裁們擔心政界削減支出的速度太慢，這可能會威脅金融穩定，並導致通膨居高不下。

談論到相關議題時，歐央（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）指出，歐盟各國政府需要透過控制赤字，來遵守歐盟重新引入的債務規則，同時呼籲各國透過特定的投資和結構性改革，來支持成長和生產。

法國提前舉行大選，可能會產生一個極右翼或極左翼政府，挑戰歐盟的財政規則並大幅增加支出，恐導致投資人和歐盟陷入僵局，這一風險引發金融市場關注。針對法國的選舉，拉加德拒絕多做回應，僅表示，ECB會做該做的事，始終「非常關注」任何對價格穩定的威脅。

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