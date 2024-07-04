竹縣再媒合17家新創團隊與企業共創新商機

新竹縣第3屆「青創點睛・竹夢成金」活動今天宣布再成功媒合17個新創團隊跟7個企業一起共創新商機。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第3屆「青創點睛・竹夢成金」活動中「創新提案企業媒合」一環，縣府教育局今天公佈，經安排與企業代表提案簡報、1對1深度與談後，26家新創團隊有17家成功和7家企業媒合攜手共創新商機。

縣府教育局表示，他們跟StarFab Accelerator推動的新竹AIoT加速器「青創點睛・竹夢成金」活動，近年持續整合多方資源幫忙青年創業，用「以大帶小」的育成機制，推動新創與企業共創、鏈結更多的商業資源與經驗。

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而今年邀請國內企業擔任導師，更協助新創參與國際展會及對接海外企業，引導並協助新創者面對海外市場。

今年度前述所謂的「新竹AIoT加速器」由五崧捷運、奇鼎科技、啟德機械、精誠資訊、邁特電子、聯發科技、醫智亮加速器7個企業擔任導師，針對智慧製造、智慧醫療、ESG、生成式AI等領域進行出題，吸引有志的新創報名徵選，各企業根據團隊技術、概念創新性、可驗證性等多面向進行評估後，共有26家新創脫穎而出進入媒合階段。

在創新提案徵選與媒合活動中，新創團隊與7個企業代表針對商務合作與技術加值的雙向可能性做交流討論，最終有Pro Tech Info Pte. Ltd.等17個團隊成功與企業媒合，並將於未來近4個月的共創輔導期中，透過企業導師的產業經驗、場域資源等，協助新創完善商業架構、開拓更多應用機會。

縣府教育局長楊郡慈説，新竹AIoT加速器在前2年已協助15家新創與8大企業進行合作。今年度新竹AIoT加速器也將於12月在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦「新創成果博覽會」，展示今年度企業與新創共創的成果，邀請企業、創投、新創與各界代表齊聚交流科技商機。

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