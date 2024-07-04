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焦點股》盟立：迎機器人商機 登漲停刷新高

2024/07/04 10:10

盟立迎機器人商機，今股價登漲停刷新高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕自動化設備廠盟立（2464）受惠接單旺，下半年成長可期，並被市場列為「機器人概念股」，今股價開高走高，開盤不到10分鐘即攻上漲停82.5元並鎖住，上漲7.5元，連5漲，並創歷史新高價，截至9點35分，成交量超過1.8萬張，漲停委買張數超過1.6萬張。

盟立在手訂單超過60億元，包括先進封裝廠建置CoWoS產能的自動化設備EFEM高速晶圓/載板傳送設備、OHT空中行走式搬送設備等。半導體相關的設備系統占今年營收比重可望達40~45%，較去年35%提高，成長將落在下半年，加上智能物流與面板業的設備需求，全年本業整體營收與獲利預期將較去年成長。

盟立並被列為「機器人概念股」，盟立轉投資盟英科技約持股25%，主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，營運前景看好。市場傳出特斯拉旗下第二代Optimus機器人，將導入Optimus「千人大軍」在工廠上線，盟立等概念股業績可望獲挹注。市場利多消息帶動盟立股價飆漲。

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